Fall Out Boy haben Muscheln an ihre Fans und an Oli Sykes geschickt, um weiter ihr neues Album anzuteasern.

Der ‚Bring Me The Horizon‘-Frontmann gehörte zu denen, die von den ‚Sugar We're Going Down‘-Hitmachern eine Muschel als Lieferung nach Hause erhalten haben. Nach einem seltsam zweideutigen Brief ist es der nächste Schritt in der kryptischen Kampagne der Band, von der Fans denken, dass sie auf ein neues Album hindeuten soll.

Oli Skyes teilte ein Bild seines Pakets von den Pop-Punk-Megastars und schrieb auf Instagram: „Was zum Teufel ist das und warum ist es in meinem Haus?“ Auf der Muschel steht in der Mitte ‚1 von 13‘ geschrieben, während es einen Begleitbrief auf Briefpapier gibt, auf dem steht: ‚A Homeboys’s Life‘“ Das Päckchen ist mit dem Datum 19. Januar 2023 versehen und enthält auch die Botschaft ‚Love from the otherside‘ (zu Deutsch: Liebe von der anderen Seite). Es ist mit den Initialen der Bandmitglieder und dem Namen der Gruppe unterzeichnet.

Letzte Woche deutete die Band – bestehend aus Patrick Stump, Pete Wentz, Joe Trohman und Andy Hurley – den Nachfolger von ‚M A N I A‘ von 2018 mit einem Brief an die Fans an, der „mehr als eine goldene Uhr“ versprach. In einer E-Mail an die Fans, die ebenfalls den Betreff ‚A Homeboy‘s Life‘ hatte, sinnierten sie kryptisch: „Hier beenden wir eine weitere Drehung um die Sonne, einen kosmischen Wirbel. Wir versuchen immer noch, uns von allem zu befreien, was wir sein sollen. Aber bevor die Champagner warm und flau werden, Glitzer zu Staub wird und zusammengekniffene Augen in die Neujahrssonne schauen: Lasst uns den Motor anschmeißen und ihn für eine weitere magische Reise starten. Wir haben das letzte Jahr damit verbracht, Ideen in einem winzigen Raum zu sammeln und können es kaum erwarten, sie mit euch zu teilen.“