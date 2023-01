Ellie Goulding und Calvin Harris sollen ihren dritten gemeinsamen Song aufnehmen.

Die Sängerin und der DJ werden nach ihrer Zusammenarbeit an dem Dance-Pop-Song 'Need Your Love' von 2013 und an 'Outside' von 2014 demnächst einen brandneuen Track auf den Markt bringen.

Ellie hat auf ihrem Account auf Instagram neben einem Bild eines Aufnahmestudios über ihre Kollaboration mit Harris verkündet: "Ich bin zurück im Studio!! Es ist an der Zeit für den dritten Teil unserer hämmernden Song-Trilogie." Am Anfang dieser Woche gab die 'Easy Lover'-Sängerin bekannt, dass sie ihr bevorstehendes fünftes Studioalbum verschieben würde, da sich andere Gelegenheiten ergeben hätten. Ellie hatte zuvor ihre neue Single 'Like a Saviour' angekündigt, die auf die Songs 'Easy Lover', 'All by Myself' und 'Let it Die' folgt. Goulding fügte auf Instagram hinzu: "An alle meine unglaublichen Fans – es tut mir leid, euch ankündigen zu müssen, dass wir die Veröffentlichung von 'Higher Than Heaven' auf den 24. März verschieben müssen. Ich weiß, dass ihr alle so geduldig mit mir gewesen seid, aber hinter den Kulissen tauchten einige aufregende Gelegenheiten auf, die ich euch zu gegebener Zeit nicht vorenthalten werde." Die Hitmacherin enthüllte zudem das neue Veröffentlichungsdatum ihrer kommenden Platte und fügte hinzu: "Vielen Dank, dass ihr zu mir gehalten habt. Ich kann es kaum erwarten, dieses Album am 24. März endlich mit euch allen teilen zu können, und ich hoffe, dass ihr es genauso lieben werdet, wie ich."