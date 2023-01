Lana Del Rey hat die Erscheinung ihrer kommenden 'Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd'-LP verschoben.

Die 37-jährige Musikerin sollte ihr neuntes Studioalbum am 10. März herausbringen, aber die Platte wurde jetzt auf den 24. März verschoben.

Lana hatte die Ankündigung auf ihrem Account auf Instagram geteilt, wo sie zudem die Trackliste und das Artwork ihrer kommenden Platte mit ihren Fans teilte. Das neue Album, das den Nachfolger von 'Blue Banisters' und 'Chemtrails Over The Country Club' aus dem Jahr 2021 markieren wird, enthält zudem Kollaborationen mit Father John Misty, den Bleachers und Tommy Genesis. Im letzten Monat bezog sich Lana scheinbar auf ihren Ex-Partner Sean Larkin, indem sie ihr Album mit einem Plakat, das nur in seiner Heimatstadt gezeigt wird, promotete. Die 'Born To Die'-Hitmacherin ließ in Tulsa, Oklahoma, in der Heimatstadt des Polizisten, eine Plakatwand aufstellen, auf der sie für 'Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd' warb. Die 'Los Angeles Times'-Zeitung berichtete daraufhin, dass die 'Video Games'-Sängerin ein Selfie von sich in einem Auto postete, auf dem die Werbetafel im Hintergrund zu sehen ist. Del Rey veröffentlichte das Bild auf ihrem Instagram-Account und schrieb dazu: "Es gibt nur eines und es ist in Tulsa."