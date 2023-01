Noel Gallaghers High Flying Birds werden am 2. Juni ihr neues Album ‚Council Skies‘ veröffentlichen.

Der ‚Black Star Dancing‘-Hitmacher hat den Fans einen Vorgeschmack auf die Platte gegeben, nachdem er am Dienstag (17. Januar) seine Lead-Single ‚Easy Now‘ veröffentlichte, die von einem Musikvideo mit ‚House of the Dragon‘-Star Milly Alcock begleitet wird.

Noel sagte über das Album: „Es geht zurück zum Anfang. Tagträumen, in den Himmel schauen und sich fragen, was das Leben sein könnte ... Das ist für mich heute genauso wahr wie in den frühen 90ern. Als ich in Armut und Arbeitslosigkeit aufwuchs, hat mich die Musik da rausgeholt. ‚Top of the Pops‘ im Fernsehen verwandelte deinen Donnerstagabend in diese Fantasiewelt, und das ist es, was Musik meiner Meinung nach sein sollte. Ich möchte, dass meine Musik in irgendeiner Weise erhebt und transformiert.“

Die Platte, die in verschiedenen Formaten vorbestellt werden kann – darunter CD, Heavyweight Vinyl, eine digitale und Deluxe-Edition mit drei LPs und eine Zwei-CD-Version mit Features von The Cure-Frontmann Robert Smith und den Pet Shop Boys – wurde in Noels Lone Star Recording Studios und den legendären Abbey Road Studios mit einer Produktion von Paul ‚Strangeboy‘ Stacey und einem Gastauftritt von The Smiths‘ ehemaligem Gitarristen Johnny Marr aufgenommen. Das Artwork des Albums wurde vom in Manchester lebenden Fotografen Kevin Cummins aufgenommen und ehrt ein Jahrhundert der Eröffnung des Maine Road Football Stadium, der ehemaligen Heimat von Noels geliebtem Fußballclub Manchester City. Das Album nimmt die Fans auch mit auf eine Tour durch die restlichen Lieblingsorte des 55-jährigen Rockers in seiner Heimatstadt.