ブラック・アイド・ピーズがユニコーンのおもちゃを巡って訴訟を起こした。同アイテムの宣伝に使われているザ・プープシー・スライム・サプライズ:ダンシング・ユニコーンズの『マイ・プープス』という曲が同グループの2005年のヒット曲『マイ・ハンプス』に酷似していると所属事務所のBMGが指摘、声もフロントウーマンのファーギーに酷似していると非難している。

ダンシング・ユニコーンズは「I drive my parents crazy, I do it every day」と歌っており、『マイ・ハンプス』の「I drive these brothers crazy, I do it on the daily」と類似性が見られるとしたBMG、ロイターによると損害賠償として1000万ドル(約13億円)を求めているという。

一方、ファーギーは2017年、セカンドソロアルバムの宣伝中にこう明かしていた。「人生を十分生きて、自分自身の経験を出す場所が必要だった。ピーズのレコードでそれをするのはフェアじゃないと思ったの。『自分の日記を引っ張り出して、自分よがりのものを作ろう』って」「自己中すぎるかどうかわからないけど、それを出し切る必要があったの」

そして同グループはまだ終わっていないと続けていた。「これからも同グループのシスターであり続けるし、ピーズとは素晴らしい思い出と4枚のアルバムがある。願わくばもっと作品ができればと思っている」「私はどんなキャラクターにも完璧に適合することができないタイプで酷いものだけど、全ては収まるところに収まるものだわ」「だから私はソウルアルバムを作ったし、自分のあらゆる感情を詰め込んで、何かの型に自分をはめたりすることはしないの」