Panik! At The Disco werden sich nach ihrer aktuellen Tour auflösen.

Die Emo-Legenden – die vor allem für frühe Klassiker wie ‚I Write Sins Not Tragedies‘, ‚Lying Is the Most Fun a Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off‘ und den späteren Pop-Hit ‚High Hopes‘ bekannt sind – werden nach fast zwei gemeinsamen Jahrzehnten aufhören.

Frontmann Brendon Urie (35) wird in Kürze Vater werden. Seine Frau Sarah Urie erwartet ihr erstes Kind und der Musiker erklärte, dass es an der Zeit sei, dieses Kapitel seines Lebens zu schließen, um sich auf seine Familie zu konzentrieren. Er kündigte in einem Social-Media-Statement an: „Nun, es war eine höllische Reise... Als ich in Vegas aufwuchs, hätte ich mir nie vorstellen können, wohin mich dieses Leben führen würde. So viele Orte auf der ganzen Welt und all die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Aber manchmal muss eine Reise enden, damit eine neue beginnen kann. Wir haben versucht, es für uns zu behalten, obwohl einige von Euch es vielleicht gehört haben. Sarah und ich erwarten sehr bald ein Baby! Die Aussicht, Vater zu sein und zu sehen, wie meine Frau Mutter wird, ist sowohl demütigend als auch aufregend. Ich freue mich auf dieses nächste Abenteuer. Das heißt, ich werde dieses Kapitel meines Lebens zu einem Ende bringen und meinen Fokus und meine Energie auf meine Familie legen. Und Panik! At The Disco wird es nicht mehr geben.“

Er würdigte auch die Fans und schloss mit den Worten: „Danke Euch allen für Eure immense Unterstützung im Laufe der Jahre. Ich habe hier gesessen und versucht, den perfekten Weg zu finden, dies zu sagen, und ich kann wirklich nicht in Worte fassen, wie viel es uns bedeutet hat. Egal, ob Ihr von Anfang an dabei wart oder uns gerade erst gefunden habt, es war eine Freude, nicht nur die Bühne mit so vielen talentierten Menschen zu teilen, sondern auch unsere Zeit mit Euch zu teilen. Ich freue mich darauf, alle in Europa und Großbritannien für einen letzten gemeinsamen Lauf zu sehen.“