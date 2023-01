Anthony ‚Top' Topham ist nach jahrelanger Demenz-Erkrankung im Alter von 75 Jahren gestorben.

Der Tod des ehemaligen The Yardbirds-Gitarristen wurde am Mittwoch (25. Januar) von einem Sprecher bestätigt. In dem Statement heißt es: „Sanderson Rasjid, geboren als Anthony ‚Top' Topham, ist am Montag, den 23. Januar, im Kreise seiner Familie friedlich verstorben. Er wurde am 3. Juli 1947 in London geboren, war 75 Jahre alt und kämpfte in seinen letzten Lebensjahren gegen Demenz.“

Der verstorbene Gitarrist gründete im Mai 1963 zusammen mit Keith Relf, Paul Samwell-Smith, Chris Dreja und Jim McCarty in London die Blues-Rock-Pioniere The Yardbirds. Im Oktober 1963 verließ er die Band und wurde durch Eric Clapton ersetzt, der 1965 ebenfalls ausstieg und durch den verstorbenen Jeff Beck ersetzt wurde, dessen Tod Anfang des Monats bekannt gegeben wurde.

Nach seinem Ausstieg von The Yardbirds spielte Topham unter anderem für große Künstler wie Christine McVie und dem Fleetwood Mac-Gründer Peter Green. Später nahm er den Namen Sanderson Rasjid an, nachdem er sich der spirituellen Bewegung Subud angeschlossen hatte. In seinem späteren Leben arbeitete er auch als Innenarchitekt und war Wandmaler sowie bildender Künstler.