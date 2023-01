Glen Matlock hatte es satt, Iggy Pops „Willy“ zu sehen.

Der ehemalige Six Pistol spielte 1980 Bass auf dem Album ‚Soldier‘ des US-Punk-Idols und gemeinsam tourten die Musiker auch im Jahr zuvor. Der ‚I Wanna Be Your Dog‘-Hitmacher (75) hatte laut Matlock aber die Angewohnheit, seine Männlichkeit auf der Bühne zu zeigen, und Glen gab zu, dass diese „gar nicht so beeindruckend“ sei. Der Bassist erinnerte sich jetzt in einem Interview mit der britischen Zeitung ‚The Times‘: „Das Problem dabei, deinen „Willy“ auf der Bühne zu zeigen, ist, dass du dich darauf vorbereiten musst, deinen „Willy“ auf der Bühne zu zeigen. Und er hat es immer vor mir geübt. Ich hatte es ein bisschen satt, das zu sehen, um ehrlich zu sein. Er ist nicht so beeindruckend.“

Außerdem erinnerte sich Glen an die Zeit zurück, als er die Sex Pistols verließ, weil er mit Frontmann Johnny Rotten alias John Lydon nicht mehr klarkam und „verärgert“ war, als die Band den mittlerweile verstorbenen Sid Vicious einlud, als Bassist vorzuspielen. Sid ersetzte Glen von 1997 bis 1978, ein Jahr bevor er im Alter von nur 21 Jahren an einer Überdosis Heroin starb. Der 66-jährige Rocker stritt mit Frontmann John Lydon und Manager Malcolm McLaren, während Gitarrist Steve Jones und Schlagzeuger Paul Cook sich aus der Sache heraushielten, bis ihm ein Solo-Deal mit dem Bandlabel EMI angeboten wurde. Matlock sagte: „Und ich dachte: ‚Ich bekomme all diesen Sch*** von John und Malcolm, Steve und Paul unterstützten mich nicht. Ich hörte, dass sie Side am Bass ausprobierten, was mich ärgerte, und ich hing nur dran, weil ich meinen Lohn bekam. Also ging ich. Eine Woche später schickte Malcolm ein Telegramm an den NME, dass ich entlassen wurde, weil ich die Beatles mochte. Zwei Wochen später bin ich in den Blue Posts, hinter dem 100 Club in der Oxford Street, und Malcolm kommt herein und sagt: ‚Es klappt nicht mit Sid, kannst du zurückkommen?‘ Also antwortete ich: ‚So wie du mich behandelt hast, machst du Witze?‘“