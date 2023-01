Shania Twain enthüllte, dass sie sich geschworen habe, niemals "die Mode und Gesellschaft bestimmen zu lassen", was sie anziehen oder nicht tragen sollte.

Die 57-jährige Sängerin erzählte, dass sie sich "wohl" in ihrer Haut fühle, nachdem sie nackt und mit Schlamm bedeckt für ein Cover ihres neuen 'Queen of Me'-Albums posierte.

Und die Sängerin bestand darauf, dass sie die Outfits tragen wird, die sie anziehen will, auch wenn diese für jüngere Leute gedacht seien. In einem Gespräch mit dem 'Music Week'-Magazin verriet Twain: "Jetzt bin ich eine ältere Frau und die Körper von Frauen in den Wechseljahren verändern sich. Wenn Sie in den Wechseljahren sind und sich Ihr Körper verändert, machen sie keine lustigen, attraktiven Klamotten für Frauen in den 50ern mehr. Das ist alles für die Teenager und Leute in ihren 20ern kreiert. Ich dachte mir: 'Scheiß drauf, ich fange damit an, es mir bequem zu machen, buchstäblich in meiner eigenen Haut, nackt.'" Die 'You're Still The One'-Hitmacherin sprach darüber, dass sie keine Angst mehr davor habe, in den Spiegel zu schauen und sich selbst zu akzeptieren. "Ich habe ein nacktes Fotoshooting gemacht und das hat so viel Mut gekostet. Denn wenn man Ende 50 ist, schaut man nicht mehr in den Spiegel. Sie können alle Arten von Frauen fragen, Sie werden eine sehr ähnliche Antwort bekommen […] und ich will nicht, dass Mode und Gesellschaft bestimmen, was ich tragen und was ich nicht tragen kann", so der Star weiter.