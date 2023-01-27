※前期にひきつづき、今期は新型コロナウイルス感染症の流行に伴う受診状況などを理由に、例年の傾向と大きく異なることが予想されます。参考値としてご覧ください。

1月27日、国立感染症研究所は都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数を更新しました。

今週の発表によると、流行入りレベルは34県、注意発表レベルは12県、警報発表レベルは1県で、全国のインフルエンザの定点当たり報告数は9.59（先週比プラス2.2ポイント）でした。

都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数と流行状況は以下の通りです。

※データ出典（国立感染症研究所 今週の値：2023年第3週 1月16日～1月22日）

今週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2023-csv//3influenza.csv

先週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2023-csv//2influenza.csv

※用語説明

定点当たり報告数：インフルエンザで医療機関を受診した報告数(患者数)を定点数(対象医療機関数)で割った値(平均)

警報発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が30を超え、県などが警報を発表するレベルに達している。

注意発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が10を超え、県などが注意報を発表するレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が継続される。

流行入りLv：インフルエンザの定点あたり報告数が1を超え、流行入りとみられるレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が解除される。

【↑】：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えて、レベルが上がった。

《↓》：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を割って、レベルが下がった。

〈…〉：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えず、レベルが変わらなかった。

△：プラス

▼：マイナス

【流行状況】

警報発表Lv：今週1県(先週1県)

注意発表Lv：今週12県(先週7県)

流行入りLv：今週34県(先週39県)

流行Lv未満：今週0県(先週0県)

定点あたり報告数：増加(△)38県／減少(▼)9県／変動なし0県

【流行の推移】

2023年第3週_ 1月16日_～1月22日_ 患者報告数 47366 △

2023年第2週_ 1月9日__～1月15日_ 患者報告数 36388 △

2023年第1週_ 1月2日__～1月8日__ 患者報告数 23139 △

2022年第52週 12月26日～1月1日__ 患者報告数 9768 △

2022年第51週 12月19日～12月25日 患者報告数 6103 △

2022年第50週 12月12日～12月18日 患者報告数 2592 △

2022年第49週 12月5日_～12月11日 患者報告数 1238

【各県の流行状況】

全国 ：流行入りLv〈…〉先7.37-今9.59(△2.2)

北海道 ：流行入りLv〈…〉先7.52-今8.19(△0.7)

青森県 ：流行入りLv〈…〉先5.92-今8.02(△2.1)

岩手県 ：流行入りLv〈…〉先2.29-今1.08(▼-1.2)

宮城県 ：流行入りLv〈…〉先1.66-今2.33(△0.7)

秋田県 ：流行入りLv〈…〉先2.51-今2.61(△0.1)

山形県 ：流行入りLv〈…〉先1.5-今2.3(△0.8)

福島県 ：流行入りLv〈…〉先3.41-今4.4(△1)

茨城県 ：流行入りLv〈…〉先4.36-今5.58(△1.2)

栃木県 ：流行入りLv〈…〉先3.14-今5.7(△2.6)

群馬県 ：流行入りLv〈…〉先3.56-今4.71(△1.1)

埼玉県 ：流行入りLv〈…〉先5.01-今7.09(△2.1)

千葉県 ：流行入りLv〈…〉先6.56-今8.53(△2.0)

東京都 ：流行入りLv〈…〉先5.32-今8.5(△3.2)

神奈川県：流行入りLv〈…〉先5.63-今8.86(△3.2)

新潟県 ：流行入りLv〈…〉先4.53-今5.44(△0.9)

富山県 ：流行入りLv〈…〉先6.52-今8.33(△1.8)

石川県 ：注意発表Lv【↑】先7.1-今13.7(△6.6)

福井県 ：注意発表Lv【↑】先5.46-今12.1(△6.7)

山梨県 ：流行入りLv〈…〉先3.12-今1.85(▼-1.3)

長野県 ：流行入りLv〈…〉先4.02-今5.57(△1.6)

岐阜県 ：流行入りLv〈…〉先4.02-今3.41(▼-0.6)

静岡県 ：流行入りLv〈…〉先4.62-今4.56(▼-0.06)

愛知県 ：流行入りLv〈…〉先7.01-今7.96(△0.9)

三重県 ：流行入りLv〈…〉先6.72-今8.8(△2.1)

滋賀県 ：流行入りLv〈…〉先5.53-今7.52(△2.0)

京都府 ：注意発表Lv【↑】先9.6-今15.3(△5.7)

大阪府 ：注意発表Lv〈…〉先12.2-今20.5(△8.2)

兵庫県 ：注意発表Lv【↑】先8.21-今12.1(△3.9)

奈良県 ：注意発表Lv【↑】先7.78-今10.9(△3.1)

和歌山県：注意発表Lv【↑】先8.53-今10.6(△2.1)

鳥取県 ：流行入りLv〈…〉先4.21-今3.86(▼-0.3)

島根県 ：流行入りLv〈…〉先2.63-今4.26(△1.6)

岡山県 ：流行入りLv〈…〉先5.26-今5.83(△0.6)

広島県 ：流行入りLv〈…〉先4.16-今8.19(△4.0)

山口県 ：流行入りLv〈…〉先5.34-今4.2(▼-1.1)

徳島県 ：流行入りLv〈…〉先7.14-今6.16(▼-1)

香川県 ：流行入りLv〈…〉先9.38-今9.45(△0.07)

愛媛県 ：流行入りLv《↓》先10.3-今8.92(▼-1.3)

高知県 ：流行入りLv〈…〉先7.18-今8.58(△1.4)

福岡県 ：注意発表Lv〈…〉先17-今20.6(△3.6)

佐賀県 ：注意発表Lv〈…〉先15.8-今16.9(△1.1)

長崎県 ：注意発表Lv〈…〉先14.7-今14.8(△0.06)

熊本県 ：流行入りLv〈…〉先8.6-今8.75(△0.1)

大分県 ：注意発表Lv【↑】先8.45-今10.4(△1.9)

宮崎県 ：注意発表Lv〈…〉先16.6-今17.6(△1)

鹿児島県：流行入りLv《↓》先13.6-今9.72(▼-3.9)

沖縄県 ：警報発表Lv〈…〉先33.2-今38.8(△5.5)

※おことわり

本記事で掲載されている「流行警報レベル」「注意報レベル」などは、都道府県が独自に発表する「インフルエンザ流行警報」とは異なります。流行警報の発表状況は県のホームページでご確認ください。

◆国立感染症研究所｜インフルエンザ流行レベルマップ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html