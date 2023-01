Monica Bellucci enthüllte, dass sie "Angst" davor hatte, ihr Bühnendebüt in einem Soloprogramm als Opernlegende Maria Callas zu geben.

Der 'Spectre'-Star verkörpert die Sopranistin in dem 'Letters and Memoirs'-Stück, in dem sie Callas' bisher unveröffentlichte Schriften liest, die ihre Lebensgeschichte in ihren eigenen Worten erzählen.

Und Bellucci verkündete jetzt, dass es unglaublich beängstigend gewesen sei, sich dem Projekt anzuschließen. In einem Gespräch gegenüber 'People.com' erzählte der Star: "Natürlich habe ich Angst gehabt. Ich stand das erste Mal auf der Bühne! Ich konnte nicht nein sagen, denn als ich mir die Briefe und Memoiren durchlas, war alles voller Emotionen und Verletzlichkeit, und es war so, als ob ich mit ihrer Seele in Berührung kam." Die Prominente fügte hinzu: "Das Theater ist ein großes Risiko… [Aber] Schönheit verdient Risiken. Dieses Projekt hatte etwas so Menschliches, etwas so Poetisches, dass ich sagte: 'Oh mein Gott, das wird ein großes Risiko sein, aber ich finde es schön, das den Menschen zu geben. Und obwohl ich Angst davor hatte, sagte ich, als ich Angst hatte, 'Okay, ich gebe Liebe, deshalb kann mir nichts passieren.'" Das Stück ist 2019 in Paris uraufgeführt worden und war ein großer Erfolg. Bellucci trat danach auf der ganzen Welt auf, bevor sie am Freitag (27. Januar) für eine One-Night-Only-Performance im Beacon Theatre in New York auftrat. Berichten von Bellucci zufolge sei es etwas ganz Besonderes, die Show in den Big Apple gebracht zu haben, weil es die Stadt ist, in der die Sopranistin vor 100 Jahren geboren wurde. Callas war im Jahr 1977 im Alter von 53 Jahren verstorben.