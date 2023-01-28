兵庫県警によると、２８日午後５時２５分ごろ、神戸市須磨区須磨寺町４丁目付近の路上で女子小学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、黒色ジャンパー、黒色ズボン、マスク、キャップ帽）
■実行者の言動や状況
・電柱に身を隠し、通行中の女児の後ろを、歩調を合わせてつきまとった。
■現場付近の施設
・須磨寺駅［山陽電鉄］、山陽須磨駅［山陽電鉄］、須磨浦小学校、マリスト国際学校、須磨寺
兵庫県警によると、２８日午後５時２５分ごろ、神戸市須磨区須磨寺町４丁目付近の路上で女子小学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、黒色ジャンパー、黒色ズボン、マスク、キャップ帽）
■実行者の言動や状況
・電柱に身を隠し、通行中の女児の後ろを、歩調を合わせてつきまとった。
■現場付近の施設
・須磨寺駅［山陽電鉄］、山陽須磨駅［山陽電鉄］、須磨浦小学校、マリスト国際学校、須磨寺
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