（兵庫）神戸市須磨区須磨寺町４丁目付近でつきまとい　１月２８日夕方

Published
2023/01/28 20:24 (JST)

兵庫県警によると、２８日午後５時２５分ごろ、神戸市須磨区須磨寺町４丁目付近の路上で女子小学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、黒色ジャンパー、黒色ズボン、マスク、キャップ帽）

■実行者の言動や状況
・電柱に身を隠し、通行中の女児の後ろを、歩調を合わせてつきまとった。

■現場付近の施設
・須磨寺駅［山陽電鉄］、山陽須磨駅［山陽電鉄］、須磨浦小学校、マリスト国際学校、須磨寺

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