Oliver Pocher steht hinter Pop-Titan Dieter Bohlen.

In seiner Rolle als DSDS-Juror hatte Bohlen die Kandidatin Jill Lange, die in der Vergangenheit bereits in einigen Dating-Show-Formaten zu sehen war, gefragt, ob sie sich in ihren Dreißigern ebenso „durch die Gegend bumsen“ wolle. Der Kommentar machte Lange sprachlos und sorgte dafür, dass sie von Produktionsmitarbeitern der Casting-Show betreut werden musste. Im Netz kritisierte sie Bohlen, der bisher keine Entschuldigung veröffentlichte, später harsch. TV-Kollege Oliver Pocher kann das nicht verstehen. Er erklärte in seinem Podcast ‚Die Pochers‘, dass es seiner Meinung nach okay sei, sich über Langes TV-Geschichte zu amüsieren. „Wo ist der Skandal?“ will Pocher wissen.

Sehr wahrscheinlich, so der Comedian, habe Bohlen die Sendungen mit der DSDS-Kandidaten gar nicht selbst gesehen, sondern sei durch den zuständigen Sender darüber informiert worden. „Und dann stellt man sich hin und sagt: ‚Das ist ja ein Riesenskandal, was der da macht!‘ Das ist wirklich total lächerlich“, findet Oli. Besser wäre es für Lange gewesen, so der TV-Star weiter, das Ganze einfach hinzunehmen. Er erklärt: „Da kann sie drauf kontern im On – weiß ich nicht, inwieweit sie das gemacht hat – und dann ist gut. Dann kann sie ja gehen und kann sagen: ‚Ich muss mich darauf nicht reduzieren lassen.‘“