（神奈川）藤沢市辻堂元町３丁目付近で声かけ　１月３０日午後

Published
2023/01/30 22:06 (JST)

神奈川県警によると、３０日午後２時５０分ごろ、藤沢市辻堂元町３丁目付近で児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、小柄、黒色ダウンジャケット、色付きサングラス、マスク、黒色キャップ帽）

■実行者の言動や状況
・帰宅途中の児童に声をかけた。
・「お母さん具合悪くて病院にいるから、おじさんと一緒に行こう」

■現場付近の施設
・辻堂駅［ＪＲ］、八松小学校、辻堂小学校、湘南工科大学附属高校、湘南工科大学など

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