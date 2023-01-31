新型コロナウイルス感染者の入院状況（29日午後7時現在）

長崎県は30日、県内で新たに189人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。新規感染者が200人を下回るのは昨年11月7日（月曜日）以来84日ぶり。また、死者ゼロは昨年12月24日以来37日ぶり。

長崎市で4件のクラスター（感染者集団）が発生した。医療機関で6人（医療従事者3、入院患者3）の感染を確認。二つの民間高齢者福祉施設で、それぞれ10人（入所者10）、16人（職員2、入所者14）が感染した。民間障害者福祉施設は、関係者20人の感染が分かった。

県はまた、20日に公表した死者13人のうち80代男性1人について、13日に既に公表済みで二重計上になっていたと発表した。20日公表分を12人に訂正し、30日時点の累計死者数は570人になる。県によると、保健所から二重に報告を受けており、確認不足だった。1日当たりの死者数13人は昨年8月30日公表分と並び過去最多としていた。