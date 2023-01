Julia Fox verteidigt ihre bescheidenen Wohnverhältnisse.

Die Schauspielerin veröffentlichte kürzlich ein virales TikTok-Video, in dem sie ihr Mini-Apartment in New York zeigte. Die Wohnungstour gab ehrliche Einblicke in ihr überraschend unglamouröses Zuhause im Big Apple. Zusammen mit ihrem zweijährigen Sohn Valentino lebt die Fashion-Ikone in einem sehr beengten Apartment. „Ich mag keine exzessive Zurschaustellung von Reichtum. Das finde ich eklig. Besonders Leute, die wirklich große Häuser haben, es ist einfach sehr verschwenderisch, wenn es in diesem Land so viele Obdachlose gibt“, erklärte die ‚Der schwarze Diamant‘-Darstellerin.

Im Netz wurde daraufhin die Behauptung laut, dass Julia mehrere Millionen Dollar schwer sei. Anfang 2022 war die brünette Schönheit zwei Monate lang mit Rapper Kanye West zusammen, was sie schlagartig ins Rampenlicht katapultierte. In einem neuen TikTok-Video erklärt Julia nun: „Ich habe nicht erwartet, dass meine Wohnungstour viral geht. Die Leute flippen deswegen wirklich aus. Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass ich nicht 30 Millionen Dollar wert bin. Nicht mal annähernd. Es ist mir total egal, denn ich brauche keine 30 Millionen Dollar.“

Die 32-Jährige fügt hinzu, dass sie vor allem ihrem Sohn zuliebe weiter in bescheidenen Verhältnissen wohne. „Es geht darum, Valentino das Gefühl von Normalität zu geben. Ich möchte nicht, dass er aufwächst und ein Ar***loch wird. Ich möchte, dass er mit der realen Welt in Kontakt ist. Denn ich bin in der realen Welt aufgewachsen, ob ihr es glaubt oder nicht“, betont sie.

Auch wenn die Fashionista oft teure Designer-Mode trage, gebe sie kein Geld dafür aus. „Ihr sagt immer: ‚Sie trägt Couture im Wert von Tausenden von Dollar!' Ja, geliehene Couture! Kommt schon, Leute!“, erklärt sie frustriert.