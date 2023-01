Austin Butler kam Lisa Marie Presley "so schnell" nahe.

Der 31-jährige Schauspieler lernte die verstorbene Sängerin - die Anfang des Monats im Alter von 54 Jahren starb - kennen, als er ihren Vater, die Musiklegende Elvis Presley, in dem 2022 erschienenen Biopic ‘Elvis’ darstellte. Und Butler gab zu, dass er noch nie eine so tiefe und sofortige Verbindung zu jemandem gespürt habe. Im Gespräch mit Jimmy Fallon in der 'The Tonight Show' erinnerte sich Austin: "Ich habe Lisa zum ersten Mal getroffen, als wir den Film in Graceland vorgeführt haben. Und ich habe noch nie eine Erfahrung gemacht, bei der ich jemanden getroffen habe und sofort eine tiefe Beziehung zu ihm gespürt habe. Sie war eine Person, die nichts zu beweisen hatte und sich nicht jedem öffnete, aber sie öffnete sich mir, und wir kamen uns so schnell nahe. Also, ja, es ist einfach niederschmetternd."

Austin wird die persönlichen Momente, die er mit Lisa Marie geteilt hat, "für immer in Ehren halten", vor allem als sie ihn auf eine Tour durch das Graceland-Anwesen mitnahm und ihm sogar das alte Schlafzimmer des King zeigte. "[Ich] bekomme eine Gänsehaut. Das war, nachdem wir den Film vorgeführt hatten, und das Schlafzimmer, wissen Sie, sein Schlafzimmer ist ein Ort, den die meisten Leute nie zu sehen bekommen. Und sie sagte: 'Ich möchte dir etwas zeigen.' Und sie nahm mich mit nach oben und wir saßen einfach in seinem Schlafzimmer. Und da oben war er nicht Elvis, er war einfach nur Dad, weißt du? Und diese Geschichten zu hören, das werde ich wirklich für immer in Ehren halten.”

Austin wurde kürzlich bei den Academy Awards für den Preis als bester Schauspieler nominiert und er gab zu, dass der Zeitpunkt der Nominierung "bittersüß" ist.