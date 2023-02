Dave Bautista verriet, dass er sich Sorgen darüber macht, nicht attraktiv genug zu sein, um in einer romantischen Komödie mitspielen zu können.

Der ehemalige WWE-Champion hat zuvor mit seinen Rollen in den 'Guardians of the Galaxy'-Filmen, sowie in 'Blade Runner 2049' und dem neuen Horrorfilm 'Knock at the Cabin' Erfolge auf der großen Leinwand gefeiert, aber wünscht sich, auch in einer romantischen Komödie mit dabei zu sein.

Der Star sprach darüber, dass er jedoch befürchtet, dass er "zu viele Ecken und Kanten" haben könnte, um eine verträumte Hauptrolle in einer romantischen Komödie landen zu können. Gegenüber der 'New York Post'-Kolumne der 'PageSix' erzählte Dave: "Ich weiß, dass ich nicht der typische Rom-Com-Hauptdarsteller bin. Ich habe Ecken und Kanten und frage mich selbst, 'Bin ich so unattraktiv? Gibt es etwas so Unattraktives an mir, das mich von diesen Rollen ausschließt?'" Bautista fügte hinzu, dass ihm noch nie eine Rolle in einer romantischen Komödie angeboten wurde, er seinen Traum jedoch noch nicht aufgeben will. Er fügte hinzu: "Es ist mir einfach nie in den Weg gekommen. Ich hatte noch nie ein Angebot, eine romantische Komödie zu machen. Ich habe immer noch große Hoffnungen. Ich werde einfach weitersuchen."