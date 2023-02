Ellie Goulding hat ihre neue 80er-Single 'Like A Saviour' mit ihren Fans geteilt.

Die Sängerin feiert mit dem neuesten Track ihrer kommenden 'Higher Than Heaven'-LP und dem dazugehörigen Musikvideo ihr Comeback, nachdem sie ihre Songs 'Easy Lover', 'All by Myself' und 'Let it Die', herausbrachte.

In dem Videoclip ist die Künstlerin mit einer Gruppe von Tänzern in einer Wüste zu sehen, wo sie gegen die Bedingungen der Landschaft ankämpfen müssen. Die 36-jährige Musikerin hatte vor kurzem bekanntgegeben, dass sie die Veröffentlichung ihres kommenden fünften Studioalbums verschieben würde, da sich für sie andere Gelegenheiten ergeben hätten. Gouldings neues Album soll nun am 24. März auf den Markt kommen. Der Star verkündete auf ihrem Account auf Instagram: "An all meine unglaublichen Fans, es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass wir die Veröffentlichung von 'Higher Than Heaven' auf den 24. März verschieben werden. Ich weiß, dass ihr alle so geduldig mit mir gewesen seid, aber ich hatte einige aufregende Gelegenheiten hinter den Kulissen, die ich zu gegebener Zeit mit euch teilen kann." Die 'Burn'-Hitmacherin soll auf ihrem kommenden Album auf Balladen verzichtet haben.