M. Night Shyamalan liebt es, Filme mit kleineren Budgets zu drehen.

Der 52-jährige Regisseur hat in den letzten Jahren eine Reihe von Filmen mit nur einem Schauplatz gedreht und genießt die Herausforderung, an Projekten mit weniger finanziellem Rückhalt zu arbeiten. Shyamalan sagte dem AV Club: "Als ich darüber nachdachte, wie ich meine Karriere fortsetzen kann, wurde mir klar, dass ich es nicht wirklich genieße, in diesem System zu sein. Ich glaube, sie prügeln das, was wirklich gut an mir ist, aus mir heraus. Geld ist mir egal, wenn es bedeutet, dass ich dafür etwas von mir selbst aufgeben muss. Ich habe auch erkannt, dass die meisten Filme, die ich liebe, sehr limitierte Filme sind, also lass mich sie einfach selbst bezahlen und mit neuen Leuten arbeiten, und dann werde ich sie machen."

Mit Ausnahme der ‘Unbreakable'-Trilogie hat Shyamalan keine Fortsetzungen zu seinen Filmen gedreht und er verriet, dass er die "Sicherheit" hasst, die mit der Wiederholung eines Films einhergeht. Der 'Knock at the Cabin'-Filmemacher sagte: "Ich bin nicht wirklich aufgeregt über (Fortsetzungen). Tatsächlich ist das, was die Leute normalerweise zu Fortsetzungen hinzieht, genau das, was mich abschreckt, nämlich die Sicherheit." Shyamalan fügte hinzu: "Ich möchte, dass ihr mich in Stücke reißt. Ich will alles riskieren - die ganze Zeit. Das ist es, was Spaß daran macht, ein Künstler zu sein und jedes Mal ein Anfänger sein zu wollen."