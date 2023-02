Taylor Lautner dachte, es sei Teil eines geplanten „Sketches“, als Kanye West Taylor Swifts Dankesrede bei den MTV Video Music Awards (VMAs) unterbrach.

Der ‚Twilight‘-Schauspieler überreichte bei der Verleihung 2009 seiner damaligen Freundin den Preis für das beste Video einer Künstlerin für ihre ‚You Belong with Me‘-Promo, aber ihr Moment im Rampenlicht wurde getrübt, als der ‚Stronger‘-Hitmacher die Bühne stürmte, um zu erklären, dass Beyoncé den Preis hätte bekommen sollen.

Lautner hat danach viel über den berüchtigten Moment nachgedacht und jetzt zugegeben, dass es in dem Moment etwas dauerte, bis er realisierte, was passiert war. Auf die Frage seiner Frau Tay Dome, welchen Moment seiner Karriere er gerne noch einmal erleben würde, sagte der 30-Jährige in ihrem ‚The Squeeze‘-Podcast: „Wahrscheinlich die VMAs 2009, als ich Taylor den Preis überreichte. Mir war nicht bewusst, dass das Kanye-Ding kein Sketch war. Ja, wir waren gerade mit unserer Beziehung an die Öffentlichkeit gegangen und ich überreichte ihr den Preis, also gab ich ihr den Preis und ich ging fünf Schritte zurück und stand fünf Fuß hinter ihr. Mitten in ihrer Dankesrede springt Kanye auf die Bühne. Ich kann es kaum hören. Ich kann sie nicht sehen. Ich gehe einfach davon aus, dass diese ganze Sache ein geübter und einstudierter Sketch war, denn warum sonst würde Kanye West auf die Bühne springen und Taylor Swift unterbrechen? Es machte einfach keinen Sinn.“

Aber nachdem Kanye der ‚Shake It Off‘-Sängerin das Mikrofon zurückgegeben hatte, erkannte Lautner, dass es kein Witz war. Er erinnerte sich: „Er sprang von der Bühne. Sie war fertig und in der Sekunde, in der sie sich umdrehte und ich ihr Gesicht zum ersten Mal sah, dachte ich: ‚Oh. Nein, das war nicht gut.‘“

Während der Preisverleihung hatte Swift gerade ihre Rede begonnen, als sie von dem 45-jährigen Rapper unterbrochen wurde. Er sagte: „Yo, Taylor, ich freue mich wirklich für dich, ich lasse dich gleich fertig reden. Aber Beyoncé hatte eines der besten Videos aller Zeiten [mit ‚Single Ladies‘]! Eines der besten Videos aller Zeiten.“ Als Beyoncé später bei der Zeremonie das Video des Jahres für ‚Single Ladies‘ gewann, lud sie Taylor zurück auf die Bühne ein, um ihre Rede zu beenden.