In der ersten Staffel der preisgekrönten US-Serie 'The White Lotus' schlüpfte der australische Schauspieler Murray Bartlett in die Rolle des exzentrischen Hotel-Managers "Armond". Seither ging es für den 51-Jährigen steil bergauf und er spielte die Hauptrolle in Hit-Shows wie 'Welcome to Chippendales'. Wie wandelbar der Star ist, bewies er auch in der neuen Videospiel-Adaption 'The Last of Us' (zu sehen wahlweise auf Deutsch oder im Original bei Sky und auf WOW). Vor kurzem war darüber berichtet worden, dass die Dreharbeiten an der zweiten Staffel der erfolgreichen Show bereits begonnen haben. Die düstere Serie verfolgt die Geschichte der Figuren Joel und Ellie, die von den beiden 'Game of Thrones'-Stars Pedro Pascal und Bella Ramsey dargestellt werden. Bartlett übernimmt dagegen die Rolle des "Frank", der nicht nur versucht, im post-apokalyptischen Amerika zu überleben, sondern sich auch in seinen Kumpel "Bill" verliebt. Eine wichtige Rolle für Murray, der selbst seit Jahren öffentlich zu seiner Homosexualität steht. Im Interview mit 'Bang' erklärte der Schauspieler: "Natürlich lese ich Geschichten oder Drehbücher und denke währenddessen an Themen wie Diversität und Repräsentation. Es ist wichtig, solche Dinge nicht außer Acht zu lassen, weil man als Schauspieler auch eine gewisse Verantwortung trägt. In diesem Fall hatte ich glücklicherweise dieses wundervolle Drehbuch vor mir, in dem die Liebesgeschichte zwischen zwei Männern im Fokus steht." Bartlett fügte hinzu: "Ich finde es wichtig, Vielfalt im TV zu sehen, weil es am Ende um die Verbindung zweier Menschen geht. Ich hoffe, dass wir mit unserer Episode etwas in der Gesellschaft auslösen und solche Verbindungen in Zukunft häufiger sehen werden." Murray, der für seine Rolle in 'The White Lotus' sogar mit einem Emmy-Award ausgezeichnet wurde, verriet: "Ich glaube, dass ich zuvor noch nie eine Figur wie Frank gespielt habe. Als Schauspieler hofft man immer auf Rollen, die einen aus der Komfortzone locken. Diese Momente der Verletzlichkeit zu finden und sie so darzustellen, dass sie sich menschlich anfühlen, finde ich immer wieder reizvoll. Ich liebe es, die Chance zu bekommen, aus mir herauszugehen. Meine Rolle in 'The Last of Us' war die außergewöhnlichste Erfahrung meiner bisherigen Karriere."