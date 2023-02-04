京都府警によると、３日午後３時３０分ごろ、京都市山科区四ノ宮山田町の遊歩道で女子小学生への撮影の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、４０〜６０歳、頭髪薄め、小柄、黒色服装、黄色カバー付きスマートフォン）
■実行者の言動や状況
・通行中の女児に声をかけ、スマートフォンを向けた。
・「こんにちは」
■現場付近の施設
・四宮駅［京阪］、一燈園小学校、大津市立藤尾小学校、一燈園中学校・高校
京都府警によると、３日午後３時３０分ごろ、京都市山科区四ノ宮山田町の遊歩道で女子小学生への撮影の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、４０〜６０歳、頭髪薄め、小柄、黒色服装、黄色カバー付きスマートフォン）
■実行者の言動や状況
・通行中の女児に声をかけ、スマートフォンを向けた。
・「こんにちは」
■現場付近の施設
・四宮駅［京阪］、一燈園小学校、大津市立藤尾小学校、一燈園中学校・高校
© 日本不審者情報センター合同会社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら