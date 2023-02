Shania Twain verriet, dass sie mit ihrer neuen Haarfarbe bei den Grammy Awards "knallig aussehen" wollte.

Die 'That Don't Impress Me Much'-Hitmacherin zog bei der Zeremonie am Sonntag (5. Februar) auf dem roten Teppich in der Crypto.Com Arena in Los Angeles mit ihren roten Haaren alle Blicke auf sich, nur wenige Tage, nachdem sie ihre natürliche brünette Haarpracht gegen einen platinblonden Look eingetauscht hatte.

Und die 57-jährige Sängerin, die bei der Preisverleihung einen weißen Anzug mit schwarzen Punkten und einen dazu passenden Hut trug, erzählte begeistert, dass sie in letzter Zeit "wieder Spaß an der Mode" gehabt habe. In einem Gespräch gegenüber 'Entertainment Tonight' verriet Twain: "Ich habe heutzutage einfach so viel Spaß damit und ich denke, dass ich die Mode wieder genieße und ich spiele dabei mit Farbe. Ich glaube, dass ich in sehr bunter Stimmung bin. Ich muss ein paar tolle Schlaghosen haben; ich genieße das einfach, und die roten Haare sind ein Teil davon – weil ich mir dachte, weißt du, dass ich Schwarz und Weiß tragen werde und weil ich wollte, dass es oben herum dann knallig aussieht." Shania, die bei dem Event anwesend gewesen ist, um den Preis für das beste Country-Album zu überreichen, der an Willie Nelson für 'A Beautiful Time' verliehen wurde, enthüllte zudem, dass sie begeistert gewesen sei, mit dabei zu sein und die "Mode", sowie ihr Musikgenre repräsentieren zu dürfen.