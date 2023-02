Salma Hayek fühlt sich nicht mehr nur durch ihr Aussehen definiert.

Die 'From Dusk till Dawn'-Darstellerin sagt, dass sie jetzt, wo sie ihre 50er erreicht hat, für viel mehr als nur ihre Schönheit geschätzt wird. Zudem fühle sie sich in dieser Phase ihres Lebens von ihrem Umfeld viel mehr respektiert. Sie erzählte 'GQ Hype': "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich nicht mehr glaube, dass meine Sexualität das Einzige ist, was geschätzt wird. Aber wenn es so wäre, wäre es mir egal, denn ich habe genug Respekt um mich herum aufgebaut, von den Menschen, die wirklich wichtig sind, dass ich mich darüber hinaus gesehen fühle."

In dem Interview sprach die 56-Jährige auch darüber, dass sie in Hollywood zu sehr in eine Schublade gesteckt wurde. Sie verriet, dass sie sich danach sehnte, komödiantische Rollen zu spielen, dass ihr aber niemand die Chance geben wollte, ihre komische Seite zu zeigen. "Ich war lange Zeit typisiert, mein ganzes Leben lang wollte ich Komödien spielen, aber die Leute wollten mir keine geben. Ich konnte keine Rolle ergattern, bis ich Adam Sandler traf, der mich in einer Komödie unterbrachte, aber da war ich schon in den Vierzigern!", so Hayek. Salma ist jedoch dankbar, dass sich die Zeiten geändert haben und sie nun ein breiteres Spektrum an Rollen spielen kann.