Quavo und Offset sollen sich bei den Grammys 2023 hinter den Kulissen gestritten haben.

Die beiden Musiker, die durch den Tod ihres verstorbenen Migos-Bandkollegen Takeoff (28) im November am Boden zerstört waren, sollen während der Preisverleihung am Sonntag (5. Februar) in der Crypto.com Arena in Los Angeles wegen der musikalischen Hommage an den Rapper in Streit geraten sein.

Insider sagten gegenüber ‚TMZ‘ am Montag (6. Februar), dass der Streit ausbrach, kurz bevor Quavo (31) die Bühne betrat, um seinen Song ‚Without You‘ während des ‚In Memoriam‘-Segments der jährlichen Preisverleihung zu performen. Das Outlet fügte hinzu, dass er und Offset in einen körperlichen Streit gerieten, als Quavo sich angeblich weigerte, dem Rapper zu erlauben, an der Hommage teilzunehmen, obwohl seine Teilnahme anscheinend von Grammys-Bossen gefordert wurde. TMZ berichtete: „Es gibt eindeutig immer noch ernsthaft böses Blut zwischen den Migos-Rappern Quavo und Offset nach dem Tod von Takeoff und diese Emotionen steigerten sich hinter den Kulissen der Grammys zu einem körperlichen Streit. Insider in der Show sagen, kurz bevor Quavo die Bühne betrat, um seinen Song 'Without You' als Hommage an Takeoff zu performen, gerieten er und Offset in einen körperlichen Kampf und mussten auseinandergezogen werden.“

Quavo und sein verstorbener Neffe Takeoff sollen sich vor dem Tod des Darstellers, der am 1. November letzten Jahres auf einer Bowlingbahn in Houston erschossen wurde, nachdem eine Auseinandersetzung über ein Würfelspiel ausgebrochen war, sehr nahe gewesen sein. Die Polizei verhaftete Patrick Xavier Clark (33) im Dezember als Verdächtigen des Mordes. Die Beamten verhafteten auch Cameron Joshua (22), der wegen des rechtswidrigen Tragens einer Waffe im Zusammenhang mit der Schießerei angeklagt wurde. Patrick wurde Anfang Januar gegen eine Kaution in Höhe von 1 Million US-Dollar aus dem Gefängnis entlassen und steht im Rahmen seiner Freilassung unter Hausarrest, muss ein GPS-Tracking-Gerät tragen und den Kontakt mit Personen vermeiden, die an der Untersuchung der Schießerei beteiligt sind. Er soll am 9. März erneut vor Gericht erscheinen.