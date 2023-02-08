新型コロナウイルス感染者の入院状況（6日午後7時現在）

長崎県は7日、県内で新たに556人の新型コロナウイルス感染者を確認し、療養中だった80代女性1人が死亡したと発表した。長崎市で2件の新規クラスター（感染者集団）が発生した。

同市内の医療機関では医療従事者5人と患者2人の計7人、民間高齢者福祉施設では関係者11人の陽性が判明した。

感染者の年代別内訳は、多い順に▽70代以上96人▽10歳未満94人▽10代74人▽40代74人▽30代69人▽50代53人▽20代49人▽60代47人－だった。

5日時点の県内ワクチン接種率は1回目82.2％、2回目81.2％、3回目71.3％、4回目50.5％。3回目以降でオミクロン株対応の接種率は45.4％。