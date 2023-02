Milo Ventimiglia genoss es, in seiner neuen TV-Show "etwas Sexiness" zeigen zu können.

Der 45-jährige Schauspieler wurde zuletzt durch seine Darstellung des gütigen Familienpatriarchen Jack Pearson in ‘This Is Us’ bekannt und obwohl er es liebte, Teil des NBC-Dramas zu sein, mochte er den Kontrast zwischen dieser Rolle und seiner neuesten als Betrüger Charlie Nicoletti in 'The Company You Keep’. "Das hier hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben mit 'This is Us' eine Menge Herzen berührt. […] Dieses Mal fühlte es sich an wie: 'Hey, lass uns etwas Sexiness zeigen. Hey, lasst uns ein bisschen Spaß zeigen, ein bisschen Verbrechen zeigen und alle ein bisschen auf diesem Zug mitfahren lassen", so der Serien-Star.

Obwohl Milo sich von 'This Is Us' verabschiedet hat, hat er die Crew mit zu seiner neuen Serie genommen."Ich meine, wir haben sechs Jahre lang an der Serie gearbeitet und für mich persönlich hängt das Produkt meiner Arbeit von meinem Arbeitsumfeld ab. Und mit meiner Crew zu arbeiten - mit denselben Leuten von der Kamera, dem Grip, der Elektrik, den Haaren, dem Make-up, den Transportmitteln und den Gesichtern, die ich sechs Jahre lang tagein, tagaus gesehen habe - wenn ich mit ihnen zusammen sein kann, dann ist das großartig", so Ventimiglia weiter.