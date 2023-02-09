新型コロナウイルス感染者の入院状況（7日午後7時現在）

長崎県は8日、県内で新たに440人の新型コロナウイルス感染者を確認し、8人が死亡したと発表した。

死亡したのは、60代女性1人、80代男性3人、90歳以上の女性4人。いずれも療養中だった。

年代別の感染者数は、10歳未満が81人に上った。多い順に▽70代以上78人▽40代59人▽30代56人▽10代51人▽60代40人▽50代39人▽20代36人－だった。

佐世保市は、米海軍佐世保基地で新たに3人の感染を確認したと発表した。

県は8日、医療圏ごとの病床確保のフェーズについて佐世保・県北をこれまでの「緊急時（レベル2）」から「4」、長崎と県南を「緊急時（レベル1）」から「4」、県央を「4」から「3」、上五島と対馬を「4」から「2」にそれぞれ引き下げた。病床数は県全体で602床から424床に減った。