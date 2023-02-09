鹿児島県警によると、８日午後５時２０分ごろ、姶良市平松城瀬地区の路上で女子小学生への撮影の疑いが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪交じり、小柄、黒色ジャンパー、灰色トレーナー、紺色ズボン、紺色ニット帽）
■実行者の言動や状況
・通行中の女児らに声をかけ、スマートフォンを向けた。
・「どこに行くの」
■現場付近の施設
・鹿児島県警察学校、姶良市総合運動公園、姶良インターチェンジ
鹿児島県警によると、８日午後５時２０分ごろ、姶良市平松城瀬地区の路上で女子小学生への撮影の疑いが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪交じり、小柄、黒色ジャンパー、灰色トレーナー、紺色ズボン、紺色ニット帽）
■実行者の言動や状況
・通行中の女児らに声をかけ、スマートフォンを向けた。
・「どこに行くの」
■現場付近の施設
・鹿児島県警察学校、姶良市総合運動公園、姶良インターチェンジ
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