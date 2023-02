Dieter Bohlen wird aktuell von vielen Seiten kritisiert.

Der Pop-Titan bildet in diesem Jahr bei ‚Deutschland sucht den Superstar‘ die Jury mit Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice. Mit Letzterer legte er sich erst kürzlich an, als er Teilnehmerin Jill Langes persönlich angriff. Die ‚Ex on the Beach‘-Darstellerin ist bereits aus dem Reality-TV bekannt und Dieter nahm das als Anlass, nicht nur ihren Gesang, sondern auch ihr Privatleben zu be- und verurteilen. Er fragte sie sogar nach der Anzahl ihrer Sexpartner, was für Jurymitglied Katja eindeutig viel zu weit ging. Zunächst sagte Katja in Interviews, dass ein solches Verhalten nicht in Ordnung sei. Dann droppte sie auch noch einen Diss-Track gegen Dieter bei TikTok.

Jetzt meldete sich auch Anja Lukaseder zu Wort, die 2007 und 2008 neben Dieter in der DSDS-Jury saß und Katja in ihrer Meinung unterstützt. „Der Sexismus in der Show ist natürlich mehr als nur unschön und alles andere als zeitgemäß“, erklärt die Musik- und Künstlermanagerin gegenüber ‚Bild‘. Sie selbst hatte damals kein Problem mit Dieter, kann es aber gut verstehen, wenn das bei anderen nicht so ist. „Ich kam mit ihm zurecht, musste mich aber auch immer wieder behaupten, denn sonst hätte er mich überhaupt nicht ernst genommen.“ Das sei weder leicht noch fair gewesen, weshalb Anja es gut findet, dass Katja sich für die weibliche Kandidatin und damit für alle Frauen eingesetzt hat. Anja fügte hinzu: „Ich finde es großartig, wie Katja Krasavice mit dem Thema umgeht. Diese Frau hat Eier und lebt im Hier und Jetzt, in 2023. Das kann man von Dieter leider nicht behaupten. Katja gibt vielen jungen Frauen das nötige Selbstwertgefühl und Stabilität.“