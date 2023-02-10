（奈良）橿原市大久保町で声かけ　２月１０日午後

Published
2023/02/10 16:19 (JST)

橿原市によると、１０日午後３時ごろ、橿原市大久保町で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪、小柄、黒色ジャンパー、黒色ズボン、帽子）

■実行者の言動や状況
・下校途中の女児に声をかけ、この女児の入った建物のインターホンを鳴らした。
・「１人？」

■現場付近の施設
・畝傍御陵前駅［近鉄］、畝傍北小学校［発生学校区］、医科大学、橿原考古学研究所附属博物館、神武天皇畝傍山東北陵など

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