Metallicas jüngste ‚Helping Hands‘-Benefizveranstaltung brachte 3 Millionen US-Dollar (2,8 Millionen Euro) für wohltätige Zwecke ein.

Die Heavy-Metal-Legenden – bestehend aus James Hetfield, Lars Ulrich, Rob Trujilo und Kirk Hammett – luden St. Vincent ein und ließen auch Greta Van Fleet am 16. Dezember bei der Spendenaktion für ihre gemeinnützige Organisation ‚All Within My Hands‘ im Microsoft Theater in Los Angeles auftreten.

Peter Delgrosso, Geschäftsführer von ‚All Within My Hands‘, sagte: „Die Einnahmen aus dem ‚Helping Hands‘-Konzert und der Auktion werden einen nachhaltigen Einfluss auf die Fähigkeit von ‚All Within My Hands‘ haben, unsere Metallica Scholars-Initiative auszubauen, den Hunger zu bekämpfen und bei Naturkatastrophen zu helfen. Die Veranstaltung in Los Angeles war die größte Spendenaktion in unserer Geschichte und wir schätzen die Großzügigkeit aller Beteiligten sehr. Anders hätten wir diese Ergebnisse nicht erzielen können.“

Zu den Organisationen, die von dem gesammelten Geld profitieren werden, gehören Baby2Baby, First Star, Feeding America, World Central Kitchen, mikeroweWorks Foundation und The Skatepark Project. Das mit Stars besetzte 2021-Cover-Album ‚The Metallica Blacklist‘ der Band brachte satte 1 Million US-Dollar ein (etwa 930.000 Euro) ein. Metallica und ihre Unterstützer – darunter Miley Cyrus, Phoebe Bridgers und Chris Stapleton – haben die gemeinnützigen Organisationen ausgewählt, an die das Geld gehen soll. Miley wählte ihre Happy Hippie Foundation, die sie 2014 gründete, um „obdachlosen Jugendlichen, LGBTQ-Jugendlichen und anderen gefährdeten Bevölkerungsgruppen konsequente Unterstützung“ zu bieten. Phoebe entschied sich für RAINN (The Rape, Abuse and Incest National Network) und Chris und seine Frau Morgane wählten ihren Outlaw State Of Kind-Fonds, der „eine Vielzahl von Anliegen unterstützt, die ihnen am Herzen liegen“.