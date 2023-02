Julianne Moore fand das Casting für 'Sharper' einen "heiklen" Prozess.

Die 62-jährige Schauspielerin spielt in dem neuen Psychothriller nicht nur, sondern produziert ihn auch. Und sie gibt zu, dass es eine schwierige Aufgabe war, da sie sich verpflichtet fühlte, allen potenziellen Schauspielern eine Chance zu geben. Während eines Auftritts in der 'The Graham Norton Show' sagte Julianne: "Es ist seltsam und sehr heikel, weil ich weiß, was es bedeutet, weil ich es selbst erlebt habe, also sollte man wirklich jedem eine Chance geben. Man möchte immer seine ganze positive Einstellung in den schwierigen Prozess einbringen."

Die 'Still Alice'-Darstellerin hatte Spaß bei den Dreharbeiten und enthüllte, dass der Film die Zuschauer überraschen wird. "Es hat so viel Spaß gemacht, den Film zu drehen und er ist überraschend. Das Drehbuch war wundervoll, und ich wusste nie, was kommen würde, als ich es las. Es ist einem die ganze Zeit einen Schritt voraus", so Moore.

Erst vor einer Weile enthüllte die Oscar-Preisträgerin, dass sie als Darstellerin unbedingt "überrascht" werden möchte und es leid ist, Drehbücher zu lesen, die ähnliche Rollen enthalten wie die, die sie bereits gespielt hat.