Harry Styles war der große Gewinner bei den BRIT Awards 2023.

Der Sänger räumte bei der Preisverleihung am Samstagabend (11. Februar) in London gleich vier Auszeichnungen ab. Der ehemalige One Direction-Star gewann den prestigeträchtigen Award für den Künstler des Jahres. Außerdem wurden sein Album ‚Harry’s House‘ als Album des Jahres und seine Single ‚As It Was‘ als Single des Jahres ausgezeichnet. Auch der Preis für den besten Pop/R B-Act ging an den 29-Jährigen.

In seiner Dankesrede widmete Harry seinen Award einer Reihe von Sängerinnen, die nicht nominiert waren, aber auf der ersten Auswahlliste standen. Seit 2022 sind die Kategorien bei den BRIT Awards nicht mehr nach Geschlechtern getrennt. Allerdings wurden ausschließlich Männer in der Kategorie ‚Künstler des Jahres‘ nominiert, was den BRIT Awards viel Kritik einbrachte. „Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, und ich bin mir meines Privilegs heute Abend hier oben sehr bewusst, also ist dieser Preis für Rina [Sawayama], Charli [XCX], Florence [Welch], Mabel und Becky [Hill]“, erklärte der Brite.

Jeweils zwei Awards räumten Superstar Beyoncé und das Indie-Rock-Duo Wet Leg ab. Beyoncé erhielt einen Preis in der Kategorie ‚Internationaler Song des Jahres‘ für ‚Break my Soul‘ sowie als bester internationaler Künstler. Die 41-Jährige war allerdings nicht bei der Preisverleihung anwesend, um ihre beiden Auszeichnungen persönlich anzunehmen. In einer Videobotschaft erklärte sie: „Vielen, vielen Dank, dass ihr 'Break My Soul' so sehr geliebt habt.“

Der Preis für die beste Alternative/Rockband ging an The 1975, die sich damit gegen die Arctic Monkeys, Nova Twins, Tom Grennan und Wet Leg durchsetzten. Letztere wiederum wurden in den Kategorien ‚Beste Gruppe‘ und ‚Bester neuer Künstler‘ ausgezeichnet.