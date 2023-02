Pink könnte möglicherweise demnächst nach Australien umziehen.

Die 43-jährige Sängerin hat seit jeher eine riesige Fanbase in Down Under und liebt es laut eigener Aussage in Städten wie Sydney und Melbourne auf der Bühne zu stehen. Zusammen mit ihrem Ehemann Carey Hart und den gemeinsamen Kindern Willow (11) und Jameson (6) erwägt Pink deshalb einen Umzug auf die Südhalbkugel. Bevor sie demnächst mehrere Konzerte in Australien geben wird, verriet die ‚So What‘-Interpretin jetzt in einem Interview, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, ihr Heimatland auf Dauer hinter sich zu lassen. In der TV-Sendung ‚60 Minutes‘ erklärte Pink am Sonntag (12. Februar): „Vergangenes Jahr dachte ich darüber nach, die australische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Das ist kein Witz. Ich sagte zu Carey: Wenn wir irgendwo hingehen, dann dahin. Also habe ich ein paar Nachforschungen betrieben.“

Mit ihrer ‚Summer Carnival Tour‘ wird die US-amerikanische Popmusikerin in sieben australischen Städten zu Gast sein — allerdings erst im Februar 2024. Zuletzt stand Pink 2018 mit ihrer ‚Beautiful Trauma Tour‘ in Down Under auf der Bühne. Über ihre anstehende Konzertreise schrieb sie zuletzt auf Social Media: „Der Sommer 2024 kann nicht schnell genug kommen.“