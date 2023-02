Sarafina Wollny ist mit ihrer Familie nach Deutschland zurückgekehrt.

Die Tochter von Reality-Matriarchin Silvia Wollny ist Mutter der Zwillinge Casey und Emory und erwartet derzeit ihr drittes Kind. Bis vor wenigen Tagen hielt sich die 28-Jährige mit ihrer Familie in der Türkei auf. Nachdem sich dort ebenso wie in Syrien und Kurdistan am 6. Februar ein verheerendes Erdbeben ereignete, das Berichten zufolge bis zum jetzigen Zeitpunkt über 30.000 Todesopfer forderte, entschloss sich der TV-Star jedoch dazu, die Heimreise nach Deutschland anzutreten. „Ich bin in der Nacht um diese Zeit wach geworden, war total unruhig und ein Bild im Schlafzimmer ist umgefallen“, erzählt Sarafina in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram, „Morgens habe ich es dann gelesen und war schockiert, bin es jetzt noch... Es tut mir so unfassbar leid, was die Menschen da durchmachen. So viel Leid und wenn ich dann die ganzen Bilder sehe… Wir versuchen zu helfen, wo wir helfen können.“

Familienoberhaupt Silvia Wollny hat sich im Gegensatz zu ihrer Tochter dazu entschlossen, vorerst in ihrer Wahlheimat zu bleiben und die Helfer vor Ort so gut es geht zu unterstützen. Ob Sarafina in Zukunft vorhat, in die Türkei zurückzukehren, verriet sie bisher noch nicht.