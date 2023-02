Die Familie von Rebel Wilsons Freundin Ramona Agruma hat die Beziehung der beiden nicht "akzeptiert".

Die 'Pitch Perfect'-Darstellerin hat sich über die Reaktionen ihrer Familien auf ihre Romanze geäußert. Während Rebels Eltern "unglaublich" und akzeptierend waren, missbilligen Ramonas Verwandte die Beziehung, aber der Hollywood-Star hofft, dass sie "ihre Einstellung ändern werden". Im 'Life Uncut'-Podcast sagte sie: "Meine ganze Familie war einfach großartig." Rebel fügte hinzu: "Ramonas Familie war nicht so akzeptierend. In vielerlei Hinsicht war es für sie viel schwieriger, die Neuigkeiten öffentlich zu machen. Bei ihr ist es viel schwieriger, weil sie nicht in der Öffentlichkeit steht. Es ist so traurig zu sehen, was mit ihrer Familie deswegen passiert ist. Hoffentlich werden die Leute ihre Einstellung zu den Dingen ändern." Die 42-Jährige gibt jedoch zu, dass sie sich gezwungen fühlte, ihre Beziehung mit der Welt zu teilen, bevor sie dazu bereit war. "Es gab ein paar übereilte Gespräche, für die ich mir gerne Zeit gelassen hätte. Ich hatte Fälle, in denen die australische Presse wirklich gemein zu mir war ... Es war nur eine weitere Sache in einer Reihe von bösen Dingen, die sie über die Jahre getan haben", so Wilson.

Rebel und Ramona gaben sich im Juni 2022 in den sozialen Medien als Paar zu erkennen, als der Comic-Star auf Instagram postete: "Ich dachte, ich wäre auf der Suche nach einem Disney-Prinz... aber vielleicht war das, was ich die ganze Zeit wirklich brauchte, eine Disney-Prinzessin." Im November 2022 verkündete das Paar die Geburt ihres ersten Kindes, Tochter Royce Lillian, per Leihmutterschaft.