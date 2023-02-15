新型コロナウイルス感染者の入院状況（13日午後7時現在）

長崎県は14日、県内で新たに404人の新型コロナウイルス感染者を確認し、4人が死亡したと発表した。

亡くなったのは30代男性、70代男性、80代女性、90歳以上女性。いずれも療養中だった。

新規クラスター（感染者集団）は1件発生。佐世保市内の高齢者福祉施設で17人（入所者14人、職員3人）の感染が判明した。

新規感染者を年代別で見ると、70代以上が74人で最多。▽10歳未満68人▽40代60人▽30代52人▽10代、60代各43人▽50代35人▽20代29人－と続いた。長崎市立小1校1学級が閉鎖した。

12日時点の県内ワクチン接種率は1回目82.2％、2回目81.2％、3回目71.3％、4回目50.8％。3回目以降でオミクロン株対応の接種率は46.7％。