Barry Keoghan wird Billy the Kid in einem kommenden Biopic spielen.

Der 'Banshees of Inisherin'-Schauspieler, der für seine Rolle in dem Drama für einen Oscar nominiert wurde, wird in dem von Bart Layton geleiteten Film den berüchtigten Banditen darstellen, nachdem er bereits im Jahr 2018 mit dem Regisseur an 'American Animals' arbeitete.

In einem Gespräch gegenüber 'Deadline' erklärte der Hollywood-Star: "Wir haben schon viele Versionen von Billy the Kid auf der Leinwand gesehen. Mein Interesse galt dabei dem Versuch, eine Version zu zeigen, die mit der Fassade dieses coolen, ruhigen und gesammelten Revolverhelden Billy the Kid bricht, an die wir alle gewohnt sind. Ich wollte ihn in gewisser Weise menschlicher machen." Keoghan stellte Layton die Idee zum ersten Mal während ihrer Arbeit an 'American Animals' vor, wobei der Film zu einem Leidenschaftsprojekt wurde. Wie Billy the Kid selbst ist Keoghan in Irland geboren und verlor seine Mutter in jungen Jahren. Barry war 12 Jahre alt, während Billy the Kid seine Mutter im Alter von 15 Jahren verlor. Der Darsteller sprach zudem über seine Ziele und fügte hinzu: "Ich wollte aus der Legende heraustreten, die von den Zeitungen erfunden wurde, und den Druck angehen, den er in seinen frühen Tagen verspürt haben muss. Er ist sein ganzes Leben lang auf der Flucht gewesen. Ich fühlte mich mit Billy in dem Sinne verwandt, dass er ein Mamasöhnchen war, aber offensichtlich bin ich einen anderen Weg gegangen und habe meine Umstände in etwas Positives umgewandelt, anstatt dagegen zu rebellieren."