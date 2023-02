Jennifer Coolidge "kann nicht die Straße entlang gehen", ohne erkannt zu werden.

Die 61-jährige Schauspielerin war in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren mit Nebenrollen in Komödien wie ‘American Pie’ und ‘Natürlich blond’ erfolgreich, erlebte aber mit ihrer Golden-Globe-gekrönten Rolle als Tanya McQuoid in der HBO-Serie 'The White Lotus’ einen gewaltigen Karrieresprung und wird nun ständig von Fans angehalten, egal wie sehr sie sich verkleidet.

"In dieser Preisverleihungssaison ist etwas passiert. Ich weiß nicht, ob sie nur so oft Clips von mir im Internet oder auf Instagram gezeigt haben, aber es ist egal, welche Verkleidung ich trage, ich kann ein Froschkostüm mit einem Helm tragen und die Leute wissen, dass ich es bin", so Coolidge und fügte dem 'People'-Magazin scherzend hinzu: "Kürzlich bin ich im North End in Boston spazieren gegangen und habe es nicht geschafft, die Straße hinunterzugehen. Ich finde das so interessant. Ich schätze, das liegt am Internet. Ich weiß es nicht - oder vielleicht habe ich einen seltsamen Gang."

Die 'Shotgun Wedding'-Darstellerin genoss es, ihre Rolle in 'The White Lotus’ zu spielen, da sie so anders war als ihre üblichen Charaktere.