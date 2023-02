Selena Gomez bezeichnet soziale Medien als "Zeitverschwendung".

Die 30-jährige Sängerin, die auf Instagram die Person mit den meisten Followern weltweit war und mit 378 Millionen Anhängern immer noch in den Top 10 ist, hat nun einen Assistenten beschäftigt, der ihre verschiedenen Plattformen verwaltet. Selena sagte gegenüber der Zeitschrift ‘Vanity Fair’: "Es gibt wunderbare Dinge in den sozialen Medien - mit Fans in Kontakt zu treten, zu sehen, wie glücklich und aufgeregt sie sind und ihre Geschichten zu lesen. Aber normalerweise ist das [für mich jetzt] gefiltert. Ich habe ein System entwickelt. Alles, was ich tue, schicke ich an meinen Assistenten, der es postet. Was die Kommentare angeht, so stellt mein Team ein paar Dinge zusammen, die ermutigend sind."

Die 'Only Murders in the Building'-Darstellerin gab zu, dass das Einzige, was sie auf ihrem Handy habe, die App TikTok sei, weil sie die Umgebung dort als "weniger feindselig" empfinde als bei anderen Marken wie Twitter und Facebook.