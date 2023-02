Paul Rudd hat angedeutet, dass der neueste ‚Ant-Man‘-Streifen sein letzter sein könnte.

Der US-Schauspieler übernahm bereits in einer Reihe von Filmen die Hauptrolle als Marvel-Held. Nun enthüllt er allerdings, dass er die Figur in ‚Ant-Man and the Wasp: Quantumania‘ zum letzten Mal gespielt haben könnte. Der 53-Jährige sei sich derzeit über seine Zukunft in dem Franchise noch nicht im Klaren. „Vielleicht ist es das Ende von Ant-Man. Ich weiß es nicht wirklich“, offenbart er im Interview mit ‚Sky News‘. „Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Kang der Eroberer eine große Rolle spielen wird - was auch immer es sein wird.“

Der Hollywood-Star fügt hinzu, dass es sich „riesig" angefühlt habe, seit 2015 an fünf Filmen des Franchises mitzuarbeiten. „Marvel hat eine Art und Weise, Filme zu machen, die sich von anderen Studios unterscheidet“, zeigt er sich überzeugt. „Jeder, der bei Marvel arbeitet, vertraut ein bisschen in die Maschine. Sie sind gut darin, die Dinge zu machen, die sie machen. Kevin Feige und einige der Produzenten wissen, was sie sehen wollen, denn sie sind Comic-Fans, sie sind Marvel-Fans. Sie sind damit aufgewachsen, die Comics zu lesen. Sie sind Fanboys und Fangirls. Und ich glaube, dass sie sich wirklich für das Produkt interessieren!"