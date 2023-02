Pink scherzte darüber, dass sie wie ein "Ausschlag" sei, der "nicht mehr weggeht".

Die 'Never Gonna Not Dance Again'-Hitmacherin, die im Jahr 2000 ihre erste Single 'There You Go' veröffentlichte, erklärte, dass ihr kommendes 'Trustfall'-Album ein "großartiger Mittelfinger an alle Hasser" sei, die denken, dass ihre Musik heute nicht mehr relevant sei.

Die Künstlerin verriet, dass sie sich darüber freuen würde, dass sich ihre Songs mit ihren Lebenserfahrungen weiterentwickeln würden. In einem Interview gegenüber der 'The Sun'-Zeitung erzählte Pink: "Ich bin offiziell so etwas wie ein Ausschlag. Ich werde nicht mehr weggehen. Jedes Album ist ein Kapitel in meinem Leben mit diesen Erfahrungen, die ich mache. Ich war ein bisschen Punk, als ich 'Can’t Take Me Home' (Debütalbum von 2000) und 'Missundaztood' (das Follow-up von 2002) geschrieben habe. Manchmal fühle ich mich immer noch so, aber 'Trustfall' ist da genau das Richtige. Und dieses, mein neuntes Studioalbum, ist auch ein großartiger Mittelfinger an all die Hasser, die denken, dass ich keine Rolle mehr spiele. Das ist auch ein 20-jähriges Gespräch zwischen mir und den Menschen auf der ganzen Welt gewesen, die einfach nur versuchen, herauszufinden, wie es ist, ein Mensch zu sein."