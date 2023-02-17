井上尚弥

世界ボクシング評議会（WBC）は16日、最新の世界ランキングを発表し、前世界4団体バンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）をスーパーバンタム級1位に選出した。

井上尚は昨年12月に日本人初の4団体統一を達成し、今年1月に全王座の返上とスーパーバンタム級転向を正式に表明した。WBC同級王者はスティーブン・フルトン（米国）で世界ボクシング機構（WBO）王座も保持。井上尚の陣営は今春のフルトン戦実現に向けて交渉を進めている。（共同）