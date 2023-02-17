（神奈川）厚木市上依知で下半身露出　２月１７日夕方

Published
2023/02/17 21:36 (JST)

神奈川県警によると、１７日午後５時１０分ごろ、厚木市上依知の路上で女性への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、外国人風、黒髪パーマ風、小太り、白色と赤色と黒色チェック柄長袖、水色ズボン、水色手提げバッグ）

■実行者の言動や状況
・すれ違う女性に下半身を見せた。

■現場付近の施設
・上依知小学校、北小学校、藤塚中学校、神奈川県内陸工業団地、首都圏中央連絡自動車道など

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