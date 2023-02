Lee Majors enthüllte, dass er an der Seite von Ryan Gosling in dem kommenden 'The Fall Guy'-Film zu sehen sein wird.

Der 83-jährige Schauspieler spielte den Part des Colt Seavers in der Actionreihe aus den 1980er Jahren über einen Hollywood-Stuntman und nahm die Rolle an, in der kommenden Verfilmung mitzuspielen, die er nach einem überraschenden Anruf von Regisseur David Leitch nicht ausschlagen konnte.

In einem Interview gegenüber der 'The Daily Mirror'-Zeitung verriet der Star: "Ich habe gerade an einem Film namens 'Gettysburg Christmas' gedreht. Ich freue mich auf einen weiteren Film mit dem Team hinter 'Renegades' und, hier kommt etwas Exklusives für Sie, gestern habe ich einen Anruf von David Leitch gehabt, er führte die Regie bei 'Deadpool' und 'John Wick'. Ich wusste, dass er mit Ryan Gosling und Emily Blunt in Australien den 'The Fall Guy'-Film dreht, aber von seinem Anruf bin ich überrascht gewesen." Lee, der von 1973 bis 1982 mit der verstorbenen Hollywood-Ikone Farrah Fawcett verheiratet war, ist zudem für seine Hauptrolle als ehemaliger Astronaut, USAF-Colonel Steve Austin aus dem 1970er-Fernsehklassiker 'The Six Million Dollar Man' bekannt. Lee erklärte, dass eine Verfilmung davon in Arbeit sein könnte und bestätigte, dass er definitiv die Chance nutzen würde, mit dabei zu sein. "Ich weiß, dass Mark Wahlberg versucht, den 'The Six Billion Dollar Man'-Film fertigzustellen, der ist mehrmals verschoben worden, aber wenn sie mich darum gebeten hätten, darin eine Rolle zu übernehmen, na klar, warum nicht? Ich mag Mark Wahlberg, er ist ein guter Typ!", so Majors weiter.