※前期にひきつづき、今期は新型コロナウイルス感染症の流行に伴う受診状況などを理由に、例年の傾向と大きく異なることが予想されます。参考値としてご覧ください。

2月17日、国立感染症研究所は都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数を更新しました。

今週の発表によると、流行入りレベルは25県、注意発表レベルは19県、警報発表レベルは3県で、全国のインフルエンザの定点当たり報告数は12.9（先週比プラス0.3ポイント）でした。

都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数と流行状況は以下の通りです。

※データ出典（国立感染症研究所 今週の値：2023年第6週 2月6日～2月12日）

今週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2023-csv//6influenza.csv

先週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2023-csv//5influenza.csv

※用語説明

定点当たり報告数：インフルエンザで医療機関を受診した報告数(患者数)を定点数(対象医療機関数)で割った値(平均)

警報発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が30を超え、県などが警報を発表するレベルに達している。

注意発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が10を超え、県などが注意報を発表するレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が継続される。

流行入りLv：インフルエンザの定点あたり報告数が1を超え、流行入りとみられるレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が解除される。

【↑】：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えて、レベルが上がった。

《↓》：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を割って、レベルが下がった。

〈…〉：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えず、レベルが変わらなかった。

△：プラス

▼：マイナス

【流行状況】

警報発表Lv：今週3県(先週2県)

注意発表Lv：今週19県(先週21県)

流行入りLv：今週25県(先週24県)

流行Lv未満：今週0県(先週0県)

定点あたり報告数：増加(△)28県／減少(▼)19県／変動なし0県

【流行の推移】

2023年第6週_ 2月6日__～2月12日_ 患者報告数 63786 △

2023年第5週_ 1月30日_～2月5日__ 患者報告数 62583 △

2023年第4週_ 1月23日_～1月29日_ 患者報告数 51219 △

2023年第3週_ 1月16日_～1月22日_ 患者報告数 47366 △

2023年第2週_ 1月9日__～1月15日_ 患者報告数 36388 △

2023年第1週_ 1月2日__～1月8日__ 患者報告数 23139 △

2022年第52週 12月26日～1月1日__ 患者報告数 9768 △

2022年第51週 12月19日～12月25日 患者報告数 6103 △

2022年第50週 12月12日～12月18日 患者報告数 2592 △

2022年第49週 12月5日_～12月11日 患者報告数 1238

【各県の流行状況】

全国 ：注意発表Lv〈…〉先12.7-今12.9(△0.3)

北海道 ：注意発表Lv〈…〉先11.5-今11.9(△0.5)

青森県 ：注意発表Lv〈…〉先15.6-今17(△1.4)

岩手県 ：注意発表Lv【↑】先5.63-今14.5(△8.9)

宮城県 ：流行入りLv〈…〉先3.71-今4.22(△0.5)

秋田県 ：流行入りLv〈…〉先6.14-今8.98(△2.8)

山形県 ：流行入りLv〈…〉先6.45-今6.34(▼-0.1)

福島県 ：流行入りLv〈…〉先3.36-今4.01(△0.7)

茨城県 ：流行入りLv〈…〉先6.89-今7.79(△0.9)

栃木県 ：流行入りLv〈…〉先6.99-今7.57(△0.6)

群馬県 ：流行入りLv〈…〉先3.69-今3.35(▼-0.3)

埼玉県 ：流行入りLv〈…〉先8.3-今8.25(▼-0.05)

千葉県 ：流行入りLv《↓》先10.4-今9.5(▼-0.9)

東京都 ：流行入りLv〈…〉先9.81-今9.7(▼-0.1)

神奈川県：注意発表Lv〈…〉先12.7-今11.3(▼-1.4)

新潟県 ：流行入りLv〈…〉先5.02-今5.97(△0.9)

富山県 ：注意発表Lv〈…〉先15.2-今24.9(△9.7)

石川県 ：警報発表Lv【↑】先22.9-今40.5(△18)

福井県 ：警報発表Lv〈…〉先35.5-今45(△9.6)

山梨県 ：流行入りLv〈…〉先2.51-今2.73(△0.2)

長野県 ：流行入りLv〈…〉先5.56-今9.43(△3.9)

岐阜県 ：流行入りLv〈…〉先4.3-今4.46(△0.2)

静岡県 ：流行入りLv〈…〉先3.35-今4.24(△0.9)

愛知県 ：流行入りLv《↓》先10.1-今9.31(▼-0.7)

三重県 ：流行入りLv〈…〉先9.9-今6.63(▼-3.3)

滋賀県 ：注意発表Lv〈…〉先10.7-今14.7(△4.0)

京都府 ：注意発表Lv〈…〉先27-今26.3(▼-0.7)

大阪府 ：注意発表Lv〈…〉先29.9-今28.1(▼-1.8)

兵庫県 ：注意発表Lv〈…〉先17-今15.6(▼-1.3)

奈良県 ：注意発表Lv〈…〉先19.4-今20.2(△0.8)

和歌山県：注意発表Lv〈…〉先11.1-今10.5(▼-0.6)

鳥取県 ：流行入りLv〈…〉先2.86-今3.21(△0.3)

島根県 ：流行入りLv〈…〉先5.87-今8.24(△2.4)

岡山県 ：流行入りLv〈…〉先7.82-今7.98(△0.2)

広島県 ：流行入りLv〈…〉先8.73-今9.23(△0.5)

山口県 ：流行入りLv〈…〉先5.02-今4.7(▼-0.3)

徳島県 ：流行入りLv〈…〉先4.65-今5.49(△0.8)

香川県 ：注意発表Lv〈…〉先13.5-今17.1(△3.6)

愛媛県 ：流行入りLv〈…〉先9.43-今6.03(▼-3.4)

高知県 ：注意発表Lv〈…〉先11.8-今10.7(▼-1.1)

福岡県 ：注意発表Lv〈…〉先24.3-今24.2(▼-0.1)

佐賀県 ：注意発表Lv〈…〉先18.9-今17.9(▼-1.1)

長崎県 ：注意発表Lv〈…〉先14.5-今17.9(△3.4)

熊本県 ：注意発表Lv〈…〉先10.4-今11.4(△1.0)

大分県 ：注意発表Lv〈…〉先15.8-今20.9(△5.2)

宮崎県 ：注意発表Lv〈…〉先22.3-今23.3(△0.9)

鹿児島県：流行入りLv〈…〉先8.75-今7.83(▼-0.9)

沖縄県 ：警報発表Lv〈…〉先47.2-今30.3(▼-17)

※おことわり

本記事で掲載されている「流行警報レベル」「注意報レベル」などは、都道府県が独自に発表する「インフルエンザ流行警報」とは異なります。流行警報の発表状況は県のホームページでご確認ください。

◆国立感染症研究所｜インフルエンザ流行レベルマップ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html