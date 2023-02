『アイ・アム・レジェンド』の続編は、原作小説にある代替エンディングに基づいたものとなるという。ウィル・スミスとマイケル・B・ジョーダン出演の同新作やキアヌ・リーブス主演作『コンスタンティン2』を含む数年に渡るファーストルック契約をワーナー・ブラザースと交わしたプロデューサー兼脚本家のアキヴァ・ゴールズマンが、続編がリチャード・マシスンによる同名小説からインスピレーションを得たものになると明かした。

ゴールズマンは、デッドラインにこう話している。「私達はマシスンの原作小説にある、オリジナル映画で描かれたエンディングとは異なるエンディングに戻ります」「マシスンが語っているのは、地球を支配する種族としての人類の時間は終わるということです」「それは非常に興味をそそられることですし、掘り下げて行くつもりです。原作に少し手を加えることになります」

また、長い期間にわたるストーリーの描き方に関してはHBOドラマ『THE LAST OF US』からヒントを得たとして、「これは、1作目から数十年後に始まります。私は『THE LAST OF US』に夢中で、終末を迎えたばかりの世界を見ることが出来るんですが、20年から30年が経過しています」「地球が世界を取り戻した姿がそこにあります。人間が主要テナントの位置を降りるとどうなるかという疑問には何か美しいものがあります」「それはニューヨークでは特にヴィジュアルなものとなるでしょう。彼らがエンパイア・ステート・ビルディングに登るかどうかは分かりませんが、限りない可能性を秘めていますよ」と説明した。