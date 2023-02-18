3連覇狙う男子の半井ら8強　全日本ブレイキン選手権

Published
2023/02/18 20:11 (JST)
準々決勝に進んだ半井重幸＝代々木第二体育館

　2024年パリ五輪で初採用されるブレイクダンスの全日本選手権第1日は18日、東京・代々木第二体育館で行われ、男子は昨年の世界選手権準優勝で大会3連覇を狙う半井重幸（ダンサー名・SHIGEKIX）や、17歳の菱川一心（ISSIN）が準々決勝に進んだ。

　女子は世界選手権を制した湯浅亜実（AMI）、同3位で全日本2連覇を目指す福島あゆみ（AYUMI）、半井の姉で第1回大会覇者の彩弥（AYANE）らが8強入りした。

　男女とも最終日の19日に決勝までを行う。

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